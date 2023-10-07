Металург - Вікторія, скріншот з трансляції ПФЛ
07 жовтня 2023, 17:30
В українській Першій лізі відбулися чотири суботні поєдинки одинадцятого туру. У групі А Епіцентр приймав Хуст, а у групі Б Кремінь зустрічався з Діназом, Вікторія гостювала у Металурга, а Гірник-Спорт — у Маріуполя.
Перший поєдинок суботнього ігрового дня завершився нульовою нічиєю.
Кремінь — Діназ 0:0
Запорізький Металург вдома здолав чвертьфіналіста Кубка України. Посприяло цій звитязі вилучення Сахна.
Металург — Вікторія 2:0
Голи: Буряк, 41, Сад, 52
Вилучення: Сахно, 38 (друга жовта картка)
Епіцентр впорався з Хустом у домашньому поєдинку. Дублем відзначився вінгер Епіцентру Сергій Стень.
Епіцентр — Хуст 3:1
Голи: Ліповуз, 14, Стень, 48 (пен.), 54 — Шевчук, 17
Досить цікавий поєдинок видали Маріуполь та Гірник-Спорт. Господарі дуже швидко сформували перевагу у два м'ячі, але не зуміли втримати її навіть у першому таймі. У другій половині зустрічі гості вийшли вперед, встановивши підсумковий рахунок.
Маріуполь — Гірник-Спорт 2:3
Голи: Зубков, 1, 2 — Гора, 39, 45, Романенко, 62
Нагадаємо, завтра, 8 жовтня, відбудуться ще чотири поєдинки української Першої ліги.