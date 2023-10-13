Україна: Перша ліга

Завершилися перші три поєдинки 12-го туру Першої ліги.

У п'ятницю, 13 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися три матчі, які відкривали програму дванадцятого туру.

У групі А Агробізнес та Епіцентр не виявили сильнішого, обмінявшись голами.

Агробізнес — Епіцентр 1:1

Голи: Галенков, 10 — Ліповуз, 63

Попередження: Попович, 40 — Гірний, 35, Кристін, 45+2, Мороз, 52, Кравчук, 78

Гірник-Спорт вдома мінімально здолав запорізький Металург завдяки голу Мороза.

Гірник-Спорт — Металург 1:0

Голи: Мороз, 30

Попередження: Еффіонг, 13, Тузенко, 41, Гора, 50 — Іродовський, 81

Чвертьфіналіст Кубка України впевнено переміг кременчуцький Кремінь вдома.

Вікторія — Кремінь 3:0

Голи: Шаврін, 28, Байдал, 53 (пен.), Савченко, 76 (пен.)

Попередження: Нелін, 7, Байдал, 51, Чеглов, 89 — Дудник, 21