Завершилися перші три поєдинки 12-го туру Першої ліги.
Гірник-Спорт - Металург, фото гостей
13 жовтня 2023, 20:31
У п'ятницю, 13 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися три матчі, які відкривали програму дванадцятого туру.
У групі А Агробізнес та Епіцентр не виявили сильнішого, обмінявшись голами.
Агробізнес — Епіцентр 1:1
Голи: Галенков, 10 — Ліповуз, 63
Попередження: Попович, 40 — Гірний, 35, Кристін, 45+2, Мороз, 52, Кравчук, 78
Гірник-Спорт вдома мінімально здолав запорізький Металург завдяки голу Мороза.
Гірник-Спорт — Металург 1:0
Голи: Мороз, 30
Попередження: Еффіонг, 13, Тузенко, 41, Гора, 50 — Іродовський, 81
Чвертьфіналіст Кубка України впевнено переміг кременчуцький Кремінь вдома.
Вікторія — Кремінь 3:0
Голи: Шаврін, 28, Байдал, 53 (пен.), Савченко, 76 (пен.)
Попередження: Нелін, 7, Байдал, 51, Чеглов, 89 — Дудник, 21