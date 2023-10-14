Хуст - Буковина, фото гостей
14 жовтня 2023, 15:00
У суботу, 14 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися ще два матчі групи А.
Буковина на виїзді втримала 3 очки у поєдинку з Хустом, продовживши його серію з поразок до трьох ігор.
Хуст — Буковина 1:2
Голи: Мердєєв, 86 (пен.) — Бодня, 65, Палагнюк, 70
Попередження: Фарасєєнко, 25, Бодня, 37, Скотаренко, 70, Власенко, 89, Закорський, 90+4
Нива (Бузова) несподівано програла однойменному клубу з Тернополя. Ця поразка стала для них другою поспіль на виїзді.
Нива (Тернопіль) — Нива (Бузова) 2:0
Голи: Різник, 58, Галадей, 67
Попередження: Мудрий, 72, Козак, 84 — Корохов, 28, Західний, 35
Завтра, 15 жовтня, відбудуться ще чотири поєдинки української Першої ліги. 16 жовтня програму туру буде закрито однією грою.