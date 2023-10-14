Україна: Перша ліга

Завершилися ще два поєдинки 12-го туру Першої ліги.

У суботу, 14 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися ще два матчі групи А.

Буковина на виїзді втримала 3 очки у поєдинку з Хустом, продовживши його серію з поразок до трьох ігор.

Хуст — Буковина 1:2

Голи: Мердєєв, 86 (пен.) — Бодня, 65, Палагнюк, 70

Попередження: Фарасєєнко, 25, Бодня, 37, Скотаренко, 70, Власенко, 89, Закорський, 90+4

Нива (Бузова) несподівано програла однойменному клубу з Тернополя. Ця поразка стала для них другою поспіль на виїзді.

Нива (Тернопіль) — Нива (Бузова) 2:0

Голи: Різник, 58, Галадей, 67

Попередження: Мудрий, 72, Козак, 84 — Корохов, 28, Західний, 35

Завтра, 15 жовтня, відбудуться ще чотири поєдинки української Першої ліги. 16 жовтня програму туру буде закрито однією грою.