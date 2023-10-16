Україна: Перша ліга

Про схему розповіли у Національній поліції України.

Командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК, який фіктивно зарахував на військову службу футболістів місцевого клубу, повідомлено про підозру, передає пресслужба Національної поліції України.

Після прийняття "присяги", семеро гравців Прикарпаття несли службу виключно на папері, прогулявши 1100 днів служби. Тим не менш, вони регулярно отримували фінансове забезпечення, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму майже 1,5 мільйони гривень.

Правоохоронці раніше провели 34 санкціоновані обшуки у приміщеннях ТЦК, військової частини, футбольного клубу, а також за місцями проживання фігурантів.

Вищезгаданому підозрюваному службовцю військкомату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У рамках кримінального провадження також буде надана правова оцінка діям футболістів.