Україна: Перша ліга

Львівський клуб та Андрій Кожухар продовжили співпрацю до 30 червня 2026 року.

Карпати, які після 12 турів займають першу сходинку в турнірній таблиці Першої ліги Групи А, на своєму офіційному сайті оголосили про продовження співпраці зі своїм основним голкіпером Андрієм Кожухаром.

24-річний український воротар підписав зі "львами" новий контракт, який буде розраховано до 30 червня 2026 року.

"Дуже хотів залишитися у Карпатах. Я почуваюся щасливим у Львові, мені тут все дуже подобається. Тому як тільки я отримав пропозицію від клубу, то одразу ж погодився.

Хочу дати команді усе, що можу і бути максимально корисним. Насамперед усі ми мріємо про вихід до Прем’єр-ліги. Впевнений, що і я персонально, і Карпати у подальшому лише прогресуватимемо", — цитує слова Кожухара офіційний сайт Карпат.

Кожухар приєднався до "зелено-білих" під час літнього міжсезоння. Голкіпер провів 12 поєдинків за Карпати, у яких пропустив 7 голів. Також в активі Андрія є 7 "сухих" матчів, що наразі є найкращим показником у Першій лізі.