Завершилися ще три поєдинки 13-го туру Першої ліги.
Нива (Бузова) - Карпати, фото гостей
21 жовтня 2023, 19:16
У суботу, 21 жовтня, у рамках тринадцятого туру української Першої ліги відбулися ще три матчі.
Відкривали ігровий день Нива Бузова і Карпати. Господарі поля, друга команда групи А, могли скоротити своє відставання від лідера турнірної таблиці, але не зуміли скористатися очною зустріччю з ним, мінімально поступившись.
Нива (Бузова) — Карпати 0:1
Голи: Чачуа, 61
Попередження: Дворовенко, 49, Корохов, 51, Шалфєєв, 65 — Сухар, 14, Рябов, 86
Вилучення: Шалфєєв, 88 — Сухар, 90+3 (обидва отримали другі жовті картки)
Агробізнес спокійно переміг Хуст у домашньому поєдинку і піднявся на третє місце у групі А.
Агробізнес — Хуст 3:0
Голи: Кузьмин, 27, Шостак, 44, Галенков, 56
Попередження: Толочко, 25, Свистун, 79 — Левченко, 45
Чвертьфіналіст Кубка України сумська Вікторія здолала Діназ, одного з аутсайдерів групи Б.
Вікторія — Діназ 2:1
Голи: Мишенко, 28, Байдал, 58 — Хоцяновський, 90
Попередження: Сасовський, 76 — Шевченко, 36, Соловйов, 56, Школьний, 59, Малакі, 70
Вилучення: Соловйов, 79 (друга жовта картка)
Ще п'ять матчів тринадцятого туру української Першої ліги відбудуться завтра, 22 жовтня.