Україна: Перша ліга

Завершилися ще три поєдинки 13-го туру Першої ліги.

У суботу, 21 жовтня, у рамках тринадцятого туру української Першої ліги відбулися ще три матчі.

Відкривали ігровий день Нива Бузова і Карпати. Господарі поля, друга команда групи А, могли скоротити своє відставання від лідера турнірної таблиці, але не зуміли скористатися очною зустріччю з ним, мінімально поступившись.

Нива (Бузова) — Карпати 0:1

Голи: Чачуа, 61

Попередження: Дворовенко, 49, Корохов, 51, Шалфєєв, 65 — Сухар, 14, Рябов, 86

Вилучення: Шалфєєв, 88 — Сухар, 90+3 (обидва отримали другі жовті картки)

Агробізнес спокійно переміг Хуст у домашньому поєдинку і піднявся на третє місце у групі А.

Агробізнес — Хуст 3:0

Голи: Кузьмин, 27, Шостак, 44, Галенков, 56

Попередження: Толочко, 25, Свистун, 79 — Левченко, 45

Чвертьфіналіст Кубка України сумська Вікторія здолала Діназ, одного з аутсайдерів групи Б.

Вікторія — Діназ 2:1

Голи: Мишенко, 28, Байдал, 58 — Хоцяновський, 90

Попередження: Сасовський, 76 — Шевченко, 36, Соловйов, 56, Школьний, 59, Малакі, 70

Вилучення: Соловйов, 79 (друга жовта картка)

Ще п'ять матчів тринадцятого туру української Першої ліги відбудуться завтра, 22 жовтня.