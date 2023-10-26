Україна: Перша ліга

Завершився перший поєдинок другого за престижністю українського дивізіону.

У рамках чотирнадцятого туру української Першої ліги у четвер, 26 жовтня, Гірник-Спорт приймав Вікторію.

Сумчани у першому таймі сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі, але втратили її у другій половині зустрічі. Переможця дуелі команди так і не зуміли виявити.

Гірник-Спорт — Вікторія 2:2

Голи: Черткоєв, 47, Посєвкін, 55 — Курелєх, 23, Здирко, 33

Попередження: Молько, 15, Янчук, 67