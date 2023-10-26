Завершився перший поєдинок другого за престижністю українського дивізіону.
Гірник-Спорт - Вікторія, фото ПФЛ
26 жовтня 2023, 18:58
У рамках чотирнадцятого туру української Першої ліги у четвер, 26 жовтня, Гірник-Спорт приймав Вікторію.
Сумчани у першому таймі сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі, але втратили її у другій половині зустрічі. Переможця дуелі команди так і не зуміли виявити.
Гірник-Спорт — Вікторія 2:2
Голи: Черткоєв, 47, Посєвкін, 55 — Курелєх, 23, Здирко, 33
Попередження: Молько, 15, Янчук, 67