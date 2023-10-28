Завершилися ще чотири поєдинки 14-го туру Першої ліги.
Буковина - Нива (Бузова), фото господарів
28 жовтня 2023, 20:07
У суботу, 28 жовтня, у рамках чотирнадцятого туру української Першої ліги відбулися ще чотири матчі.
Група А
Нива (Бузова) не втримала перемоги над Буковиною. Дубль Палагнюка допоміг його команді здобути нічию.
Буковина — Нива (Бузова) 3:3
Голи: Фарасєєнко, 7, Палагнюк, 64, 86 — Будняк, 3, Паламар, 23, Тименко, 66
Попередження: Цурупін, 31
Серія без поразок Прикарпаття завдяки перемозі над Хустом досягла позначки у 10 матчів.
Хуст — Прикарпаття 1:2
Голи: Мердєєв, 60 (пен.) — Хома, 37, Шинкаренко, 75
Попередження: Станкович, 76 — Соловйов, 45+1, Піцан, 90+4
Епіцентр здобув вольову перемогу у матчі з тернопільською Нивою. Вирішальний гол було забито наприкінці поєдинку.
Нива (Тернопіль) — Епіцентр 1:2
Голи: Зінь, 4 — Мороз, 62, Стень, 87
Попередження: Махінка, 28 — Мороз, 59
Група Б
Інгулець несподівано поступився вдома Маріуполю. Для них це вже друга поспіль поразка.
Інгулець — Маріуполь 0:1
Гол: Пентелейчук, 12
На 10-й хвилині Сітало (Інгулець) не реалізував пенальті
Попередження: Кольцов, 40, Резепов, 89 — Мамросенко, 65, Тепляков, 83
Програму 14-го туру буде закрито чотирма матчами завтра, 29 жовтня.