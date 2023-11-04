Україна: Перша ліга

Завершилися три матчі 15-го туру Першої ліги.

У рамках п'ятнадцятого туру української Першої ліги у суботу, 4 листопада, відбулися три поєдинки.

Група А

Харківський Металіст міг перервати серію з десяти матчів без перемог, але наприкінці поєдинку нападник Буковини Палагнюк оформив дубль, подарувавши своїй команді 3 очки.

Металіст — Буковина 2:3

Голи: Рязанцев, 30, Ісаєнко, 51 — Фарасєєнко, 19, Палагнюк, 82 (пен.), 84

Попередження: Рязанцев, 57, Мораренко, 65 — Чайковський, 15, Пець, 63

Вилучення: Прокопчук, 90+5

Поділля легко впоралося з Хустом. Гості відповіли на чотири голи господарів поля лише одним результативним ударом у кінці зустрічі.

Поділля — Хуст 4:1

Голи: Войтіховський, 6, Задоя, 24, Боженар, 57, Пріхна, 63 — Іванов, 90

Попередження: Колчін, 23, Шевчук, 70

Група Б

Гірник-Спорт вдома зумів розібратися з Діназом. Господарі поля забили по голу в обох таймах.

Гірник-Спорт — Діназ 2:0

Голи: Посєвкін, 7, Подрезан, 85

Попередження: Мороз, 72, Гора, 80 — Матюшенко, 27, Єременко, 31, Насіменто, 41, Ярмак, 55, Кобзар, 80

Вилучення: Шевченко, 66