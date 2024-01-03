Україна: Перша ліга

Гравець повернувся до рідної країни.

Лівий вінгер Пауліньо Бойя приєднався до Мірассоля, який виступає у бразильській Серії Б, передає офіційний сайт клубу.

Раніше права на 25-річного бразильця належали харківському Металісту. Він приєднався до українського клубу у січні 2022 року. Тоді Сан-Паулу отримав за нього 1,6 мільйона євро.

З того часу харків'яни тричі віддавали його в оренду. Дебютувати за Металіст в офіційних матчах він так і не встиг.

Попереднім клубом гравця була бразильська Америка Мінейро.