Гравець повернувся до рідної країни.
Пауліньо Бойя, фото Мірассоль
03 січня 2024, 18:58
Лівий вінгер Пауліньо Бойя приєднався до Мірассоля, який виступає у бразильській Серії Б, передає офіційний сайт клубу.
Раніше права на 25-річного бразильця належали харківському Металісту. Він приєднався до українського клубу у січні 2022 року. Тоді Сан-Паулу отримав за нього 1,6 мільйона євро.
З того часу харків'яни тричі віддавали його в оренду. Дебютувати за Металіст в офіційних матчах він так і не встиг.
Попереднім клубом гравця була бразильська Америка Мінейро.