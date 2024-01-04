Україна: Перша ліга

Втім, клуб із Запоріжжя продовжить існування за рахунок фінансування з міського бюджету.

МФК Металург Запоріжжя оголосив про те, що муніципальний футбольний клуб продовжить своє існування, оскільки варіант із ліквідацією "не отримав широкої підтримки серед місцевих жителів".

Втім, фінансування МФК Металург на 2024 рік було скорочено рішенням Запорізької міської ради. Мова йде про 48,8 мільйонів гривень, тоді як на 2023 рік на фінансування клубу було закладено 63,4 млн гривень.

"Протягом останніх місяців у запорізькому громадському просторі розгорнулася дискусія щодо подальшого існування міського футбольного клубу "Металург". 25 жовтня 2023 року була ініційована петиція "Про ліквідацію КП "МФК "Металург", однак за 2 місяці вона зібрала лише 39 підписів, не отримавши широкої підтримки серед місцевих жителів.

Навпаки, запоріжці та громада міста виявили рішучу підтримку ідеї збереження футбольної команди. Це свідчить про те, що для містян важливо мати власну футбольну команду, яка є не лише символом спорту, але й частиною ідентичності громади.



В той же час, на останній сесії Запорізької міської ради депутати приймали бюджет міста на 2024-й рік. Фінансування КП "МФК "Металург" суттєво зменшили, заклавши 48,8 мільйона гривень на рік. Більша частина цих коштів призначена для утримання інфраструктури клубу (27,1 мільйона гривень)", — сказано в заяві МФК Металург у Telegram.

За підсумками першої частини сезону-2023/24 МФК Металург зайняв шосте місце у Групі Б Першої ліги, на чотири очки відставши від позиції, що дає право брати участь у Чемпіонській групі та боротися за підвищення у класі.