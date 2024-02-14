Україна: Перша ліга

"Леви" посилилися двома захисниками "гірників".

Лівий і центральний захисники Андрій Булеза та Едуард Козік поповнили склад львівських Карпат, передає офіційний сайт клубу Першої ліги.

"Зелено-білі" оголосили про оренду двох 20-річних гравців Шахтаря до кінця поточного сезону.

Козік заявив, що перехід до Карпат є для нього хорошим шансом проявити себе:

"Я знав, куди йду У львів'ян серйозні завдання, це чудовий досвід. Достатньо поглянути на тренерський штаб і усе стає зрозуміло – це амбітний клуб. Цікаво буде попрацювати з Мироном Маркевичем та спробувати сили у Карпатах", — поділився центральний захисник.

Булеза назвав свій трансфер важливим кроком у своїй кар'єрі:

"Щасливий стати частиною такого амбітного клубу. Мені тут дуже подобається. Карпати мають чітке завдання і прагнуть вийти в УПЛ. Я стежив за матчами Першої ліги і можу сказати, що це теж доволі конкурентний турнір, тут зовсім не легко", — зазначив лівий захисник.

Нагадаємо, у першій половині сезону-2023/24 Козік взяв участь у 5 матчах Шахтаря в УПЛ, відзначившись асистом, Булеза виступав на правах оренди за Минай (11 матчів в УПЛ).