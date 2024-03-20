Україна: Перша ліга

Лідер Першої ліги Б посилився бразильським хавбеком.

Інгулець, який є лідером турнірної таблиці Першої ліги групи Б, офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Альваро Луіша Тавареша Віейри.

29-річний бразилець перейшов до клубу з Петрово на правах вільного агента та виступатиме під 30-им номером.

Деталі та терміни контракту Інглульця з Альваро не вказуються.

Зазначимо, що Альваро вже мав досвід виступів в Україні, провівши за ФК Львів у рамках УПЛ та Кубка України в загальному 65 матчів, у яких він забив 8 голів та віддав 6 результативних передач.

Втім, бразилець не грав з літа минулого року, а останнім його клубом був бразильський Сан-Луїз з чемпіонату Гаушу, за який він провів 5 матчів без результативних дій.