Україна: Перша ліга

Команди другого дивізіону України повернулися до гри.

У рамках першого туру другої половини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися два стартові поєдинки.

У чемпіонській групі Інгулець мінімально впорався з Прикарпаттям на виїзді.

Прикарпаття — Інгулець 0:1

Гол: Сад, 76

На 5-й хвилині Кольцов (Інгулець) не реалізував пенальті

У групі вибування тернопільська Нива так само мінімально здолала Гірник-Спорт на його полі.

Гірник-Спорт — Нива (Тернопіль) 0:1

Гол: Козак, 14 (пен.)

Вилучення: Чібуезе, 81