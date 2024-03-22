Команди другого дивізіону України повернулися до гри.
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль), фото гостей
22 березня 2024, 15:21
У рамках першого туру другої половини сезону-2023/24 в українській Першій лізі відбулися два стартові поєдинки.
У чемпіонській групі Інгулець мінімально впорався з Прикарпаттям на виїзді.
Прикарпаття — Інгулець 0:1
Гол: Сад, 76
На 5-й хвилині Кольцов (Інгулець) не реалізував пенальті
У групі вибування тернопільська Нива так само мінімально здолала Гірник-Спорт на його полі.
Гірник-Спорт — Нива (Тернопіль) 0:1
Гол: Козак, 14 (пен.)
Вилучення: Чібуезе, 81