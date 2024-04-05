Завершилися перші три поєдинки 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Чернігів - Хуст, скріншот із трансляції ПФЛ
05 квітня 2024, 14:58
У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у п'ятницю, 5 квітня, відбулися три матчі.
Чемпіонська група
Лівий Берег мінімально здолав на виїзді Прикарпаття. Для гостей це була третя поспіль звитяга.
Прикарпаття — Лівий Берег 0:1
Гол: Дедух, 68
Група вибування
Втретє поспіль три очки вдалося здобути і Хусту. Цього разу вони розібралися з Черніговом на виїзді.
Чернігів — Хуст 0:2
Голи: Шевчук, 57, Гарнага, 82
Вилучення: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (обидва — Чернігів)
Кремінь і Буковина не виявили сильнішого, так і не порадувавши глядачів результативними ударами.
Кремінь — Буковина 0:0
Завтра, 6 квітня, мають відбутися ще п'ять поєдинків поточного туру.