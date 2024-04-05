Україна: Перша ліга

Завершилися перші три поєдинки 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у п'ятницю, 5 квітня, відбулися три матчі.

Чемпіонська група

Лівий Берег мінімально здолав на виїзді Прикарпаття. Для гостей це була третя поспіль звитяга.

Прикарпаття — Лівий Берег 0:1

Гол: Дедух, 68

Група вибування

Втретє поспіль три очки вдалося здобути і Хусту. Цього разу вони розібралися з Черніговом на виїзді.

Чернігів — Хуст 0:2

Голи: Шевчук, 57, Гарнага, 82

Вилучення: Хондак, 89, Ментей, 90+3 (обидва — Чернігів)

Кремінь і Буковина не виявили сильнішого, так і не порадувавши глядачів результативними ударами.

Кремінь — Буковина 0:0

Завтра, 6 квітня, мають відбутися ще п'ять поєдинків поточного туру.