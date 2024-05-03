Україна: Перша ліга

Відбулися чергові поєдинки Першої ліги України.

Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі у рамках сьомого туру Першої ліги України.

У першому матчі львівські Карпати не спромоглися обіграти Вікторію. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Вікторія — Карпати Львів 0:0

У другій грі Лівий берег у гостях дотис Агробізнес з рахунком 2:0. Перемогу принесли забиті м'ячі у виконанні Миколи Когута та Андрія Співакова на останніх хвилинах зустрічі. При цьому Співаков не реалізував пенальті на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Агробізнес — Лівий берег 0:2

Голи: Когут, 87, Співаков, 90+3.

На 90+2 хвилині Андрій Співаков (Лівий берег) не реалізував пенальті.

У третій зустрічі харківський Металіст обіграв запорізький Металург з рахунком 3:0. Перемогу харків'янам забезпечили голи Кирила Дігтяря, Євгенія Разянцева та Петра Луціва.

Металург Запоріжжя — Металіст 0:3

Голи: Дігтярь, 38, Рязанцев, 51, Луців, 90+2.

Насамкінець Кремінь поділив очки з Поділлям. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Івана Куця у складі господарів поля, гості відповіли точним ударом Антона Федорова.

Кремінь — Поділля 1:1

Голи: Куць, 4 — Федоров, 30.

Після 25 турів Карпати набрали 61 очко та очолюють турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи Інгулець на шість балів, але команда з Петрового має гру в запасі. Трійку найкращих замикає Лівий берег, який набрав 49 очок.