Відбулися чергові поєдинки Першої ліги України.
Гравці львівських Карпат, ФК Карпати Львів
03 травня 2024, 16:44
Сьогодні, 3 травня, відбулися чергові матчі у рамках сьомого туру Першої ліги України.
У першому матчі львівські Карпати не спромоглися обіграти Вікторію. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Вікторія — Карпати Львів 0:0
У другій грі Лівий берег у гостях дотис Агробізнес з рахунком 2:0. Перемогу принесли забиті м'ячі у виконанні Миколи Когута та Андрія Співакова на останніх хвилинах зустрічі. При цьому Співаков не реалізував пенальті на другій компенсованій хвилині до другого тайму.
Агробізнес — Лівий берег 0:2
Голи: Когут, 87, Співаков, 90+3.
На 90+2 хвилині Андрій Співаков (Лівий берег) не реалізував пенальті.
У третій зустрічі харківський Металіст обіграв запорізький Металург з рахунком 3:0. Перемогу харків'янам забезпечили голи Кирила Дігтяря, Євгенія Разянцева та Петра Луціва.
Металург Запоріжжя — Металіст 0:3
Голи: Дігтярь, 38, Рязанцев, 51, Луців, 90+2.
Насамкінець Кремінь поділив очки з Поділлям. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Івана Куця у складі господарів поля, гості відповіли точним ударом Антона Федорова.
Кремінь — Поділля 1:1
Голи: Куць, 4 — Федоров, 30.
Після 25 турів Карпати набрали 61 очко та очолюють турнірну таблицю Першої ліги, випереджаючи Інгулець на шість балів, але команда з Петрового має гру в запасі. Трійку найкращих замикає Лівий берег, який набрав 49 очок.