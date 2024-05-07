Україна: Перша ліга

Відповідне рішення виніс контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Металург (Запоріжжя) не прибув на виїзний матч шостого туру другого етапу Першої ліги-2023/24 проти Хуста і був покараний за підсумками засідання КДК УАФ, передає офіційний сайт організації.

За неявку на поєдинок Металургу зарахували технічну поразку з рахунком 3:0. Клуб також зобов'язали сплатити на поточний рахунок ПФЛ обов'язковий грошовий внесок у розмірі 30 тисяч гривень.

Таким чином, Хуст піднявся на четверте місце групи вибування турніру. Запорізький клуб продовжує займати сьому сходинку.

У наступному, 8 турі другого етапу Першої ліги, Хуст прийматиме Чернігів, а Металург гостюватиме у Ниви (Тернопіль).