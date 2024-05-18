Завершилися п'ять поєдинків 9 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Карпати - Лівий Берег, фото львів'ян
18 травня 2024, 16:20
У рамках дев'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 18 травня, відбулися п'ять матчів чемпіонської групи.
Прикарпаття вирвало домашню звитягу над Вікторією ближче до завершення зустрічі.
Прикарпаття — Вікторія 1:0
Гол: Цюцюра, 87
Інгулець на виїзді впорався з Епіцентром, наблизившись до Карпат на відстань одного залікового балу.
Епіцентр — Інгулець 1:3
Голи: Кравчук, 41 — Малиш, 13, Сітало, 34, 71
Агробізнес розібрався вдома з Полтавою.
Агробізнес — Полтава 3:1
Голи: Ходуля, 21 (автогол), Кузьмин, 25, 35 — Одарюк, 62
Кудрівка-Нива врятувалась від домашньої поразки Маріуполю.
Кудрівка-Нива — Маріуполь 1:1
Голи: Місюра, 90 — Жовтенко, 75
Вилучення: Плакса (Маріуполь), 75 (друга жовта картка)
Карпати і Лівий Берег порадували глядачів шістьма голами, поділивши очки у Львові.
Карпати — Лівий Берег 3:3
Голи: І. Невес, 7, 34 (пен.), Слотюк, 21 (автогол) — Дедух, 44, Синиця, 56, Войцеховський, 59
Завтра, 19 травня, мають відбутися п'ять поєдинків групи вибування.