Україна: Перша ліга

Завершилися п'ять поєдинків 9 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках дев'ятого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 18 травня, відбулися п'ять матчів чемпіонської групи.

Прикарпаття вирвало домашню звитягу над Вікторією ближче до завершення зустрічі.

Прикарпаття — Вікторія 1:0

Гол: Цюцюра, 87

Інгулець на виїзді впорався з Епіцентром, наблизившись до Карпат на відстань одного залікового балу.

Епіцентр — Інгулець 1:3

Голи: Кравчук, 41 — Малиш, 13, Сітало, 34, 71

Агробізнес розібрався вдома з Полтавою.

Агробізнес — Полтава 3:1

Голи: Ходуля, 21 (автогол), Кузьмин, 25, 35 — Одарюк, 62

Кудрівка-Нива врятувалась від домашньої поразки Маріуполю.

Кудрівка-Нива — Маріуполь 1:1

Голи: Місюра, 90 — Жовтенко, 75

Вилучення: Плакса (Маріуполь), 75 (друга жовта картка)

Карпати і Лівий Берег порадували глядачів шістьма голами, поділивши очки у Львові.

Карпати — Лівий Берег 3:3

Голи: І. Невес, 7, 34 (пен.), Слотюк, 21 (автогол) — Дедух, 44, Синиця, 56, Войцеховський, 59

Завтра, 19 травня, мають відбутися п'ять поєдинків групи вибування.