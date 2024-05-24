Україна: Перша ліга

У матчах плей-оф за вихід до УПЛ зіграють Лівий берег та Епіцентр.

Сьогодні, 24 травня, пройшла частина матчів заключного туру другого етапу розіграшу Першої ліги, у яких визначився чемпіон та команди, які зіграють у плей-оф за вихід до української Прем'єр-ліги.

У головному матчі другого кола Інгулець вирвав перемогу над львівськими Карпатами з рахунком 2:1.

Команда з Петрового відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Артема Сітало, проте ще до перерви львів'яни зрівняли цифри на табло завдяки голу Максима Чеха. Розв'язка настала на першій компенсованій хвилині другого тайму, коли у воротах Карпат відзначився Сергій Панасенко.

Таким чином Інгулець набрав на два очки більше Карпат і став чемпіоном Першої ліги. Обидві команди вже гарантували собі місця в УПЛ на наступний сезон.

Інгулець — Карпати Львів 2:1

Голи: Сітало, 9, Панасенко, 90+1 — Чех, 20.

Далі по таблиці Лівий берег обіграв Епіцентр із рахунком 2:1. Для обох команд цей матч вже нічого не вирішував, бо обидва клуби вирушать до плей-оф, де розіграють путівку до УПЛ.

Лівий берег — Епіцентр 2:1

Голи: Когут, 81, Сухоручко, 89 — Бендера, 8.

На 27 хвилині Данило Кравчук (Епіцентр) не реалізував пенальті.

У ще двох поєдинках Вікторія мінімально обіграла Кудрівку-Ниву з рахунком 1:0, а Маріуполь поділив очки з Агробізнесом. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

Вікторія - Кудрівка-Нива 1:0

Гол: Шаврін, 72.

Маріуполь — Агробізнес 1:1

Голи: Мельниченко, 3 — Толочко, 26 (пен).