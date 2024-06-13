Україна: Перша ліга

Базовий день старту сезону у Першій лізі намічено на 25 липня, а у Другій — 5 серпня.

Сьогодні, 13 червня, відбулася конференція ПФЛ, на якій було затверджено склад учасників та їх розподіл у Першій та Другій лігах України. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

У Першій лізі головною зміною став Хуст, який програв у стикових матчах Звягелю, проте замінив чемпіона Другої ліги — Дружбу, яка тимчасово знялася з чемпіонату.

У Першій лізі візьмуть участь 18 команд, які були розподілені таким чином:

У Другій лізі відбулися помітні зміни: якщо минулій кампанії виступало 15 команд, то у сезоні-2024/25 виступлять 23 клуби.

Це пов'язано з тим, що багато команд вирішили додати свої молодіжні склади — наприклад Верес, Рух, Полісся, Колос, Олександрія, Нива Тернопіль, Лівий Берег та Металіст-1925.

Також новачками професійного футболу стали Вільхівці, Куликів, Пробій та Ревера 1908 року.

Команди Другої ліги були розподілені таким чином:

Базовий день старту сезону у Першій лізі намічено на 25 липня, а у Другій — 5 серпня.