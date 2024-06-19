Україна: Перша ліга

Форвард Миная прокоментував підготовку до наступного сезону.

Закарпатський Минай за підсумками минулого сезону української Прем’єр-ліги вилетів із "елітного" дивізіону, тож нову кампанію розпочинатиме вже у Першій лізі.

Напередодні "лиси" провели перше тренування в контексті підготовки до нового сезону, після якого нападник Артур Ременяк розповів про настрій у колективі.

"Дуже раді повернутись до тренувань. Перерва, не скажу, що була довгою, але для відпочинку цього достатньо. Скучив за командою, роботою в колективі на футбольному полі та із м’ячем. Дуже тепла зустріч відбулась.

Майже всі хлопці у строю, деякі найближчим часом доєднаються — процес підготовки стартував. Напевно, розпочнемо з легших одноразових тренувань. Пізніше на зборах вже відбуватиметься основна підготовка.

Шкода, що не виконали завдання минулого сезону, тому хочемо зробити все, щоб повернутись в еліту українського футболу. Готові до важкої роботи. Віримо, що залишимо основу команди — "кістяк", а також буде "резерв", із яким можна буде виконати цю задачу.

Загалом тільки гарний настрій, налаштування позитивне. Віримо у хороше майбутнє, а всі ігрові деталі узгодимо на зборах. Думаю, контрольних поєдинків влітку у нас буде багато. І під час ігор визначимо напрямок — як будемо грати, завдяки чому досягатимемо результат і на яких позиціях отримаємо підсилення у міжсезонці. Із оптимізмом дивимось у майбутнє", — заявив український виконавець.

У минулому сезоні Ременяк забив п’ять м’ячів, віддав один гольовий пас та став найкращим бомбардиром команди.