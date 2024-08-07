Україна: Перша ліга

Відбулася стартова гра нового сезону у Першій лізі України.

У стартовому матчі Першої ліги України Агробізнес на своєму полі переміг харківський Металіст з рахунком 2:1.

Харків'яни відкрили рахунок на четвертій хвилині зустрічі зусиллями Єгора Абрамова. Потім на 54 хвилині господарі поля зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Івана Станковича.

Через дві хвилини харків'яни залишилися у меншості після вилучення Євгена Рязанцева, який отримав другу жовту картку. За вісім хвилин Агробізнес скористався чисельною перевагою та забив переможний м'яч, автором якого став Максим Войтіховський, який реалізував пенальті.

Також додамо, що Перша ліга мала стартувати з матчу між Вікторією та Діназом, однак у Сумах вже понад добу триває повітряна тривога, через що проведення гри було неможливим.

Агробізнес — Металіст 2:1

Голи: Станкович, 54, Войтіховський, 64 (пен) — Абрамов, 4.