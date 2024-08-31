Відбулася низка матчів Першої ліги України.
ФК Металіст
31 серпня 2024, 18:58
Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів Першої ліги України.
Група А
У першому матчі Агробізнес у гостях мінімально обіграв Прикарпаття з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Максим Войтіховський на 10 хвилині зустрічі.
Прикарпаття — Агробізнес 0:1
Гол: Войтіховський, 10.
У другій зустрічі харківський Металіст поділив очки з Епіцентром. Команди не порадували вболівальників забитими м'ячами – 0:0.
Металіст — Епіцентр 0:0
У третій грі Буковина на своєму полі обіграла тернопільську Ниву з рахунком 1:0 завдяки голу у виконанні Данила Гончарука. При цьому чернівецька команда закінчувала гру у меншості після вилучення Андрія Буська на 73 хвилині.
Буковина — Нива 1:0
Гол: Гончарук, 37.
Вилучення: Бусько, 73 (пряма червона картка).
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|4
|12
|2
|
|Епіцентр
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|
|Буковина
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|7
|4
|
|Поділля
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|5
|
|Нива Тернопіль
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|6
|
|Минай
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|7
|
|Металіст
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|8
|
|Прикарпаття
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|9
|
|Хуст
|3
|0
|0
|3
|4
|9
|-5
|0
Група Б
У першій зустрічі Вікторія здобула перемогу над Кудрівкою з рахунком 2:0. Перемогу господарям поля принесли голи Руслана Паламара, який реалізував пенальті, та Сергія Машталіра.
Вікторія - Кудрівка 2:0
Голи: Паламар, 28 (пен), Машталір, 48.
У другій зустрічі була ще одна нульова нічия – так закінчився матч між запорізьким Металургом та Полтавою.
Металург — Полтава 0:0
|Група Б
|1
|
|СК Полтава
|3
|2
|1
|0
|6
|1
|5
|7
|2
|
|Вікторія
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|3
|
|ЮКСА
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|4
|
|Кудрівка
|4
|1
|1
|2
|3
|3
|0
|4
|5
|
|МФК Металург
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|6
|
|ФСК Маріуполь
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7
|
|Кремінь
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|8
|
|Металіст 1925
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|9
|
|Діназ
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1