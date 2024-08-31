Україна: Перша ліга

Відбулася низка матчів Першої ліги України.

Сьогодні, 31 серпня, відбулася низка матчів Першої ліги України.

Група А

У першому матчі Агробізнес у гостях мінімально обіграв Прикарпаття з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Максим Войтіховський на 10 хвилині зустрічі.

Прикарпаття — Агробізнес 0:1

Гол: Войтіховський, 10.

У другій зустрічі харківський Металіст поділив очки з Епіцентром. Команди не порадували вболівальників забитими м'ячами – 0:0.

Металіст — Епіцентр 0:0

У третій грі Буковина на своєму полі обіграла тернопільську Ниву з рахунком 1:0 завдяки голу у виконанні Данила Гончарука. При цьому чернівецька команда закінчувала гру у меншості після вилучення Андрія Буська на 73 хвилині.

Буковина — Нива 1:0

Гол: Гончарук, 37.

Вилучення: Бусько, 73 (пряма червона картка).

Група А 1 Агробізнес 4 4 0 0 6 2 4 12 2 Епіцентр 3 2 1 0 6 2 4 7 3 Буковина 4 2 1 1 3 2 1 7 4 Поділля 3 1 1 1 2 2 0 4 5 Нива Тернопіль 4 1 1 2 4 5 -1 4 6 Минай 2 1 0 1 5 4 1 3 7 Металіст 4 0 3 1 3 4 -1 3 8 Прикарпаття 3 0 1 2 3 6 -3 1 9 Хуст 3 0 0 3 4 9 -5 0

Група Б

У першій зустрічі Вікторія здобула перемогу над Кудрівкою з рахунком 2:0. Перемогу господарям поля принесли голи Руслана Паламара, який реалізував пенальті, та Сергія Машталіра.

Вікторія - Кудрівка 2:0

Голи: Паламар, 28 (пен), Машталір, 48.

У другій зустрічі була ще одна нульова нічия – так закінчився матч між запорізьким Металургом та Полтавою.

Металург — Полтава 0:0