Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися шість поєдинків.

У рамках української Першої ліги-2024/25 у середу, 11 вересня, відбулися шість матчів шостого туру.

Група А

Три результативних удари в першому таймі принесли Прикарпаттю домашню звитягу над тернопільською Нивою.

Прикарпаття — Нива (Тернопіль) 3:0

Голи: Бучакчийський, 1, Хома, 14, Барчук, 29

Попередження: Барчук, Швець — Галадей, Слотюк, Кухарук, Дорошенко

Гол Максима Войтіховського в другому таймі допоміг Агробізнесу здолати вдома Поділля.

Агробізнес — Поділля 1:0

Гол: Войтіховський, 56

Попередження: Волков, Теплий — Цибульник, Чушенко

Минай та Епіцентр не виявили сильнішого в поєдинку без результативних ударів.

Минай — Епіцентр 0:0

Попередження: Гунічев — Ліповуз, Білик

Група Б

Вікторії на виїзді вдалося розгромити Маріуполь, скерувавши по два м'ячі у ворота господарів поля в кожному з таймів.

Маріуполь — Вікторія 0:4

Голи: Ульянов, 29, Паламар, 45 (пен.), Євпак, 76, Данилюк, 82

Попередження: Богданов, Петренко — Сасовський, Книш, Машталір

Чотири результативних удари легіонерів і гол капітана ЮКСА Антона Євдокимова призвели до розгрому Креміня.

ЮКСА — Кремінь 5:0

Голи: П. Кастро, 11, 50, Гехейру, 18, 20, Євдокимов, 52

Кудрівка та Полтава вболівальників голами не порадували, поділивши очки.

Кудрівка — Полтава 0:0

Попередження: Чередниченко, Вечурко, Коркішко — Плахтир, Марусич, Місюра, Даниленко, Тименко

Завтра, 12 вересня, шостий тур Першої ліги буде закрито матчем Металург — Металіст 1925 (початок — о 12:30).