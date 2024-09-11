У другому дивізіоні України завершилися шість поєдинків.
Фото Нива (Тернопіль)
11 вересня 2024, 17:59
У рамках української Першої ліги-2024/25 у середу, 11 вересня, відбулися шість матчів шостого туру.
Група А
Три результативних удари в першому таймі принесли Прикарпаттю домашню звитягу над тернопільською Нивою.
Прикарпаття — Нива (Тернопіль) 3:0
Голи: Бучакчийський, 1, Хома, 14, Барчук, 29
Попередження: Барчук, Швець — Галадей, Слотюк, Кухарук, Дорошенко
Гол Максима Войтіховського в другому таймі допоміг Агробізнесу здолати вдома Поділля.
Агробізнес — Поділля 1:0
Гол: Войтіховський, 56
Попередження: Волков, Теплий — Цибульник, Чушенко
Минай та Епіцентр не виявили сильнішого в поєдинку без результативних ударів.
Минай — Епіцентр 0:0
Попередження: Гунічев — Ліповуз, Білик
Група Б
Вікторії на виїзді вдалося розгромити Маріуполь, скерувавши по два м'ячі у ворота господарів поля в кожному з таймів.
Маріуполь — Вікторія 0:4
Голи: Ульянов, 29, Паламар, 45 (пен.), Євпак, 76, Данилюк, 82
Попередження: Богданов, Петренко — Сасовський, Книш, Машталір
Чотири результативних удари легіонерів і гол капітана ЮКСА Антона Євдокимова призвели до розгрому Креміня.
ЮКСА — Кремінь 5:0
Голи: П. Кастро, 11, 50, Гехейру, 18, 20, Євдокимов, 52
Кудрівка та Полтава вболівальників голами не порадували, поділивши очки.
Кудрівка — Полтава 0:0
Попередження: Чередниченко, Вечурко, Коркішко — Плахтир, Марусич, Місюра, Даниленко, Тименко
Завтра, 12 вересня, шостий тур Першої ліги буде закрито матчем Металург — Металіст 1925 (початок — о 12:30).