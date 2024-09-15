Україна: Перша ліга

Завершилися два поєдинки другої за значимістю ліги України.

У сьомому турі Буковина вирушила на виїзд до Металіста і зуміла здолати опонента.

У другому матчі Агробізнес виявився сильнішим за Ниву з Тернополя.

Металіст — Буковина 0:1

Гол: Кольцов, 44 (з пенальті).

Металіст: Владислав Рибак (к) — Єгор Абрамов, Олександр Мизюк, Віталій Федорів, Кирило Дігтярь (Даніель Вернаттус, 46) — Алекс Чідомере (Даніїл Тепляков, 46), Максим Багачанський, Денис Підручний, Євгеній Ісаєнко (Олексій Горяінов, 69), Петро Луців (Геннадій Синчук, 46), Данило Кайдалов (Єгор Шерстюк, 87).

Буковина: Іван Пономаренко — Микита Безуглий, Роман Бодня (Богдан Бойчук, 69), Андрій Бусько, Юрій Глущук, Данило Ганчарук (Андрій Андрейчук, 69), Віталій Кольцов (к), Ян Морговський, Ігор Солдат, Іван Тищенко (Максим Гірний, 88), Дмитро Шинкаренко.

Попередження: Багачанський, 8, Горяінов, 90+1 — Морговський, 45.

Нива Тернопіль — Агробізнес 2:3

Голи: Галадей, 56, Козак, 69 — Кузьмін, 61, Войтіховський, 83, Толочко, 89.