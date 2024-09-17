Україна: Перша ліга

Коуч похвалив команду після двох перемог поспіль.

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен висловився після перемоги над Вікторією (2:0) в Першій лізі.



"Швидко забили, хороший гол. Гарна гра на фланзі від Стеня, а Юрченко був там, де і мав. Приємно бачити від гравців те, над чим ми працюємо на тренуваннях. По другій половині, десь втратили свою побудову гри, не було організації у діях у захисті. Мали декілька непоганих контратак, які ми мали використовувати та більше акуратно розпорядитися м'ячем та раніше забити другий гол. Гарна атака, де заробили пенальті, який і реалізували. Після чого стало зрозуміло, що перемогу сьогодні ми вже не втратимо.

Був відтинок гри, де ми втратили організацію гри у захисті, погано пресингували суперника, як маємо це робити. Так, було 10-15 хвилин, де суперник виконав багато навісів, але гарно в повітрі грали Імереков з Салюком, та і Варакута виручав. Команда проявила характер, показали що хочуть перемогти, переломили хід гри, провели декілька гарних атак, ловили суперника на їх помилках.

Ще не те, що я хочу бачити у підсумку. Ми працюємо разом менше місяця, вони щодня намагаються демонструвати свій рівень. Я не бачив жодного тренування, де вони б не демонстрували свій рівень. При цьому ми ростемо як команда, наш тренерський штаб робить усе для того, щоб ще краще грати. Ще є певні моменти, коли супернику вдається перехоплювати ініціативу, цей момент ми повинні прибрати, ми повинні володіти м'ячем і контролювати гру", — сказав ван Леувен.