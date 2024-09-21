Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Гравці Агробізнесу, ФК Агробізнес
21 вересня 2024, 20:51
Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі восьмого туру Першої ліги України.
Група А
У першому матчі Поділля на своєму полі обіграло тернопільську Ніву з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив Вадим Шаврін на 71 хвилині.
Поділля — Нива 1:0
Гол: Шаврін, 71.
У другій зустрічі Агробізнес здобув перемогу над Епіцентром із рахунком 2:1. Перемогу команді із Хмельницької області принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Касімова та Івана Гаврушка. У гостей єдиний точний удар на рахунку Володимира Танчика.
Агробізнес — Епіцентр 2:1
Голи: Касімов, 15, Гаврушко, 20 — Танчик, 60.
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|7
|7
|0
|0
|12
|5
|7
|21
|2
|
|Епіцентр
|7
|4
|2
|1
|12
|4
|8
|14
|3
|
|Буковина
|6
|3
|1
|2
|4
|4
|0
|10
|4
|
|Поділля
|7
|2
|3
|2
|5
|5
|0
|9
|5
|
|Нива Тернопіль
|8
|2
|1
|5
|8
|12
|-4
|7
|6
|
|Минай
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|7
|
|Прикарпаття
|6
|1
|2
|3
|8
|11
|-3
|5
|8
|
|Металіст
|5
|0
|3
|2
|3
|5
|-2
|3
|9
|
|Хуст
|3
|0
|0
|3
|4
|9
|-5
|0
Група Б
У першій грі ЮКСА в гостях обіграла запорізький Металург із рахунком 2:1 завдяки голам Романа Дебелка та Дмитра Махнєва. У запорожців результативним ударом відзначився Олексій Бандурін.
Металург З — ЮКСА 1:2
Голи: Бандурін, 38 — Дебелко, 86, Махнєв, 90+5.
Насамкінець Кудрівка обмінялася голами з харківським Металістом 1925. Матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Владлена Юрченка у складі харків'ян, господарі поля відповіли влучним ударом Артема Лєгостаєва.
Кудрівка — Металіст 1925 1:1
Голи: Лєгостаєв, 90+5 — Юрченко, 36.
|Група Б
|1
|
|ЮКСА
|7
|5
|1
|1
|17
|6
|11
|16
|2
|
|СК Полтава
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|8
|14
|3
|
|Металіст 1925
|7
|2
|4
|1
|8
|6
|2
|10
|4
|
|Кудрівка
|8
|2
|4
|2
|6
|5
|1
|10
|5
|
|Вікторія
|5
|3
|0
|2
|9
|4
|5
|9
|6
|
|ФСК Маріуполь
|6
|2
|2
|2
|8
|9
|-1
|8
|7
|
|МФК Металург
|7
|1
|2
|4
|5
|11
|-6
|5
|8
|
|Кремінь
|6
|1
|1
|4
|5
|13
|-8
|4
|9
|
|Діназ
|6
|0
|2
|4
|3
|15
|-12
|2