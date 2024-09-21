Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі восьмого туру Першої ліги України.

Група А

У першому матчі Поділля на своєму полі обіграло тернопільську Ніву з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив Вадим Шаврін на 71 хвилині.

Поділля — Нива 1:0

Гол: Шаврін, 71.

У другій зустрічі Агробізнес здобув перемогу над Епіцентром із рахунком 2:1. Перемогу команді із Хмельницької області принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Касімова та Івана Гаврушка. У гостей єдиний точний удар на рахунку Володимира Танчика.

Агробізнес — Епіцентр 2:1

Голи: Касімов, 15, Гаврушко, 20 — Танчик, 60.

Група А 1 Агробізнес 7 7 0 0 12 5 7 21 2 Епіцентр 7 4 2 1 12 4 8 14 3 Буковина 6 3 1 2 4 4 0 10 4 Поділля 7 2 3 2 5 5 0 9 5 Нива Тернопіль 8 2 1 5 8 12 -4 7 6 Минай 5 1 2 2 5 6 -1 5 7 Прикарпаття 6 1 2 3 8 11 -3 5 8 Металіст 5 0 3 2 3 5 -2 3 9 Хуст 3 0 0 3 4 9 -5 0

Група Б

У першій грі ЮКСА в гостях обіграла запорізький Металург із рахунком 2:1 завдяки голам Романа Дебелка та Дмитра Махнєва. У запорожців результативним ударом відзначився Олексій Бандурін.

Металург З — ЮКСА 1:2

Голи: Бандурін, 38 — Дебелко, 86, Махнєв, 90+5.

Насамкінець Кудрівка обмінялася голами з харківським Металістом 1925. Матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Владлена Юрченка у складі харків'ян, господарі поля відповіли влучним ударом Артема Лєгостаєва.

Кудрівка — Металіст 1925 1:1

Голи: Лєгостаєв, 90+5 — Юрченко, 36.