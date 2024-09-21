Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі восьмого туру Першої ліги України.

Група А

У першому матчі Поділля на своєму полі обіграло тернопільську Ніву з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив Вадим Шаврін на 71 хвилині.

Поділля — Нива 1:0
Гол: Шаврін, 71.

У другій зустрічі Агробізнес здобув перемогу над Епіцентром із рахунком 2:1. Перемогу команді із Хмельницької області принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Касімова та Івана Гаврушка. У гостей єдиний точний удар на рахунку Володимира Танчика.

Агробізнес — Епіцентр 2:1
Голи: Касімов, 15, Гаврушко, 20 — Танчик, 60.

Група А
1 Агробізнес 7 7 0 0 12 5 7 21
2 Епіцентр 7 4 2 1 12 4 8 14
3 Буковина 6 3 1 2 4 4 0 10
4 Поділля 7 2 3 2 5 5 0 9
5 Нива Тернопіль 8 2 1 5 8 12 -4 7
6 Минай 5 1 2 2 5 6 -1 5
7 Прикарпаття 6 1 2 3 8 11 -3 5
8 Металіст 5 0 3 2 3 5 -2 3
9 Хуст 3 0 0 3 4 9 -5 0

Група Б

У першій грі ЮКСА в гостях обіграла запорізький Металург із рахунком 2:1 завдяки голам Романа Дебелка та Дмитра Махнєва. У запорожців результативним ударом відзначився Олексій Бандурін.

Металург З — ЮКСА 1:2
Голи: Бандурін, 38 — Дебелко, 86, Махнєв, 90+5.

Насамкінець Кудрівка обмінялася голами з харківським Металістом 1925. Матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Владлена Юрченка у складі харків'ян, господарі поля відповіли влучним ударом Артема Лєгостаєва.

Кудрівка — Металіст 1925 1:1
Голи: Лєгостаєв, 90+5 — Юрченко, 36.

Група Б
1 ЮКСА 7 5 1 1 17 6 11 16
2 СК Полтава 6 4 2 0 11 3 8 14
3 Металіст 1925 7 2 4 1 8 6 2 10
4 Кудрівка 8 2 4 2 6 5 1 10
5 Вікторія 5 3 0 2 9 4 5 9
6 ФСК Маріуполь 6 2 2 2 8 9 -1 8
7 МФК Металург 7 1 2 4 5 11 -6 5
8 Кремінь 6 1 1 4 5 13 -8 4
9 Діназ 6 0 2 4 3 15 -12 2