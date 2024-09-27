Україна: Перша ліга

Дев'ятий тур другого дивізіону України було відкрито поєдинками на Київщині.

У рамках дев'ятого туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 27 вересня, відбулися два матчі групи Б.

Гол досвідченого Андрія Богданова в другому таймі домашнього поєдинку з Кремінем приніс три очки Маріуполю.

Маріуполь — Кремінь 2:1

Голи: Зубков, 27 (пен.), Богданов, 67 — Молько, 59

Попередження: Байдал, Пуди, Богданов, Мельниченко — Паламарчук, Пастернак

Результативний удар Максима Марусича в доданий до першого тайму час дозволив Полтаві здолати Металіст 1925 на виїзді.

Металіст 1925 — Полтава 0:1

Гол: Марусич, 45+1

Попередження: Сидоров, Чурко, Юрченко, Салюк, Моура — Марусич, Даниленко, Вівдич, Плахтир

Зазначимо, що завтра відбудуться ще три матчі дев'ятого туру Першої ліги, тоді як закриють його двома поєдинками в неділю.