Україна: Перша ліга

Гравець устиг змінити чималу кількість клубів заходом виступів.

Український центральний захисник Євген Ткачук повернувся на батьківщину, на тлі виступів за казахстанський Шахтар Караганда, за рік до початку повномасштабного вторгнення, підписавши контракт із харківським Металістом 1925.

33-річний вихованець запорізького Металурга в підсумку відпрацював два з половиною роки в розташуванні "жовто-синіх", після чого влітку цього року не став продовжувати взаємини з клубом, який понизився до рівня Першої ліги.

А вже на початку жовтня Ткачук оголосив про завершення професійної кар’єри.

За Металіст 1925 Євген відіграв 47 матчів, забивши два голи.

Як повідомляють у клубі, останнім часом тепер уже ексфутболіст зацікавився сферою реабілітації та фізичної підготовки спортсменів, тому здобув відповідну освіту й відтепер допомагатиме спортсменам відновлюватися після травм та покращувати свою фізичну форму.

Нагадаємо, що раніше Ткачук виступав за Шахтар-3, полтавську Ворсклу, луганську Зорю, казахстанський Іртиш та кам’янську Сталь.