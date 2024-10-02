Гравець устиг змінити чималу кількість клубів заходом виступів.
Євген Ткачук, фото ФК Металіст 1925
02 жовтня 2024, 12:05
Український центральний захисник Євген Ткачук повернувся на батьківщину, на тлі виступів за казахстанський Шахтар Караганда, за рік до початку повномасштабного вторгнення, підписавши контракт із харківським Металістом 1925.
33-річний вихованець запорізького Металурга в підсумку відпрацював два з половиною роки в розташуванні "жовто-синіх", після чого влітку цього року не став продовжувати взаємини з клубом, який понизився до рівня Першої ліги.
А вже на початку жовтня Ткачук оголосив про завершення професійної кар’єри.
За Металіст 1925 Євген відіграв 47 матчів, забивши два голи.
Як повідомляють у клубі, останнім часом тепер уже ексфутболіст зацікавився сферою реабілітації та фізичної підготовки спортсменів, тому здобув відповідну освіту й відтепер допомагатиме спортсменам відновлюватися після травм та покращувати свою фізичну форму.
Нагадаємо, що раніше Ткачук виступав за Шахтар-3, полтавську Ворсклу, луганську Зорю, казахстанський Іртиш та кам’янську Сталь.