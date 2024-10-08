Черговий тур другого дивізіону України було відкрито нічиєю.
Фото Металург
08 жовтня 2024, 15:45
У рамках 11-го туру української Першої ліги-2024/25 Вікторія приймала Металург (група Б) у Борисполі.
Протягом зустрічі команди так і не зуміли порадувати вболівальників голами, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Для сумчан це четверта поспіль нічия, тоді як запорізький клуб продовжив свою серію без перемог до восьми матчів.
Вікторія — Металург 0:0
Попередження: Ульянов, Лебеденко, Кравчук, Євпак — Крапивний, Клименко