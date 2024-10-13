Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися три поєдинки.

У рамках 12-го туру в групі А української Першої ліги-2024/25 у неділю, 13 жовтня, відбулися три поєдинки.

Металіст удома впорався з тернопільською Нивою, продовживши її серію без перемог до п'яти матчів.

Металіст — Нива (Тернопіль) 2:0

Голи: Федорів, 53, Приходько, 74

Попередження: Мизюк, Рибак, Багачанський, Чідомере, Федорів, Приходько — Різник, Козак

Дубль Ременяка допоміг Минаю на власному полі перервати 9-матчеву переможну ходу Агробізнесу.

Минай — Агробізнес 3:1

Голи: Ременяк, 17, 71, Рязанцев, 42 — Касімов, 76

Попередження: Матюшенко, Гунічев — Сидоренко, Волков

Буковина та Поділля обмінялися голами, не виявивши сильнішого в Чернівцях.

Буковина — Поділля 1:1

Голи: Безуглий, 49 — Пасічник, 72

Попередження: Шинкаренко — Каранга, Чушенко, Лис

Програму 12-го туру буде закрито чотирма поєдинками групи Б завтра, 14 жовтня.