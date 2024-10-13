У другому дивізіоні України завершилися три поєдинки.
Фото Металіст
13 жовтня 2024, 16:59
У рамках 12-го туру в групі А української Першої ліги-2024/25 у неділю, 13 жовтня, відбулися три поєдинки.
Металіст удома впорався з тернопільською Нивою, продовживши її серію без перемог до п'яти матчів.
Металіст — Нива (Тернопіль) 2:0
Голи: Федорів, 53, Приходько, 74
Попередження: Мизюк, Рибак, Багачанський, Чідомере, Федорів, Приходько — Різник, Козак
Дубль Ременяка допоміг Минаю на власному полі перервати 9-матчеву переможну ходу Агробізнесу.
Минай — Агробізнес 3:1
Голи: Ременяк, 17, 71, Рязанцев, 42 — Касімов, 76
Попередження: Матюшенко, Гунічев — Сидоренко, Волков
Буковина та Поділля обмінялися голами, не виявивши сильнішого в Чернівцях.
Буковина — Поділля 1:1
Голи: Безуглий, 49 — Пасічник, 72
Попередження: Шинкаренко — Каранга, Чушенко, Лис
Програму 12-го туру буде закрито чотирма поєдинками групи Б завтра, 14 жовтня.