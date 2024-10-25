Черговий тур у другому дивізіоні України було відкрито трьома матчами.
Фото Полтава
25 жовтня 2024, 16:28
У рамках 14-го туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 25 жовтня, відбулися три поєдинки групи Б.
Взяття воріт на старті зустрічі не допомогло Вікторії не програти вдома Полтаві.
Вікторія — Полтава 1:2
Голи: Чеглов, 3 — Плахтир, 35, Щербак, 86 (пен.)
Попередження: Новотрясов, Ульянов, Бойко, Паламар — ...
Результативний удар у першому таймі домашнього матчу проти Маріуполя приніс Металургу три очки.
Металург — Маріуполь 1:0
Гол: Близнюк, 23
Попередження: Близнюк, Фальковський, Васильченко, Байда — Шушко, Фатєєв
Вилучення не завадило Кудрівці розібратися з Кремінем на виїзді.
Кремінь — Кудрівка 0:3
Голи: Тепляков, 40, Литовченко, 45+3, Мамросенко, 46
Попередження: Паламарчук — ...
Вилучення: Тузенко, 42