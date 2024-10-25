Україна: Перша ліга

Черговий тур у другому дивізіоні України було відкрито трьома матчами.

У рамках 14-го туру української Першої ліги-2024/25 у п'ятницю, 25 жовтня, відбулися три поєдинки групи Б.

Взяття воріт на старті зустрічі не допомогло Вікторії не програти вдома Полтаві.

Вікторія — Полтава 1:2

Голи: Чеглов, 3 — Плахтир, 35, Щербак, 86 (пен.)

Попередження: Новотрясов, Ульянов, Бойко, Паламар — ...

Результативний удар у першому таймі домашнього матчу проти Маріуполя приніс Металургу три очки.

Металург — Маріуполь 1:0

Гол: Близнюк, 23

Попередження: Близнюк, Фальковський, Васильченко, Байда — Шушко, Фатєєв

Вилучення не завадило Кудрівці розібратися з Кремінем на виїзді.

Кремінь — Кудрівка 0:3

Голи: Тепляков, 40, Литовченко, 45+3, Мамросенко, 46

Попередження: Паламарчук — ...

Вилучення: Тузенко, 42