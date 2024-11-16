Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Металіст - Минай, ФК Металіст
16 листопада 2024, 18:22
Сьогодні, 16 листопада, відбулися чергові матчі у рамках 17 туру Першої ліги України у групі А.
У першому матчі харківський Металіст впевнено обіграв закарпатський Минай із рахунком 3:0.
Перемогу харків'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Олександра Цвіренка, Алекса Чідомере та Єгора Абрамова.
Металіст — Минай 3:0
Голи: Цвіренко, 25, Чідомере, 38, Абрамов, 86.
У другій зустрічі Епіцентр розібрався з Агробізнесом з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито на 42 хвилині, коли Данило Сидоренко зрізав м'яч у свої ворота, а потім на 83 хвилині голом відзначився Станіслав Кристін.
Епіцентр — Агробізнес 2:0
Голи: Сидоренко, 42 (автогол), Кристін, 83.
У третій грі тернопільська Нива здобула перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.
У складі тернополян дубль оформив Андрій Різник, який перед другим голом не реалізував пенальті, але вдало зіграв на добиванні. Його історію із незабитим пенальті та добиванням повторив Вадим Шаврін у складі гостей.
При цьому обидві команди закінчили зустріч удесятьох — у гостей на 90 хвилині було вилучено Олега Веремієнка, а у господарів поля на шостій компенсованій хвилині другу жовту отримав Владислав Мендрук.
Нива — Поділля 2:1
Голи: Різник, 30, 60 — Шаврін, 88.