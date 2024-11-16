Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 16 листопада, відбулися чергові матчі у рамках 17 туру Першої ліги України у групі А.

У першому матчі харківський Металіст впевнено обіграв закарпатський Минай із рахунком 3:0.

Перемогу харків'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Олександра Цвіренка, Алекса Чідомере та Єгора Абрамова.

Металіст — Минай 3:0

Голи: Цвіренко, 25, Чідомере, 38, Абрамов, 86.

У другій зустрічі Епіцентр розібрався з Агробізнесом з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 42 хвилині, коли Данило Сидоренко зрізав м'яч у свої ворота, а потім на 83 хвилині голом відзначився Станіслав Кристін.

Епіцентр — Агробізнес 2:0

Голи: Сидоренко, 42 (автогол), Кристін, 83.

У третій грі тернопільська Нива здобула перемогу над Поділлям з рахунком 2:1.

У складі тернополян дубль оформив Андрій Різник, який перед другим голом не реалізував пенальті, але вдало зіграв на добиванні. Його історію із незабитим пенальті та добиванням повторив Вадим Шаврін у складі гостей.

При цьому обидві команди закінчили зустріч удесятьох — у гостей на 90 хвилині було вилучено Олега Веремієнка, а у господарів поля на шостій компенсованій хвилині другу жовту отримав Владислав Мендрук.

Нива — Поділля 2:1

Голи: Різник, 30, 60 — Шаврін, 88.