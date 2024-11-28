Футболіст залишив першолігову команду.
Віталій Фарасєєнко, Буковина
28 листопада 2024, 19:16
Фланговий півзахисник Віталій Фарасєєнко залишив Буковину, повідомляється на офіційному сайті команди. Клуб за взаємною згодою сторін припинив угоду з 21-річним футболістом.
Віталій Фарасєєнко приєднався до Буковини у серпні 2022 року. Загалом за два з половиною сезони у складі чернівчан вінгер провів 43 матчі, в яких відзначився чотирма забитими голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, Буковина зіграє у чвертьфіналі Кубка Україною. Суперником команди буде Вікторія із Сум.