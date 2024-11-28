Україна: Перша ліга

Футболіст залишив першолігову команду.

Фланговий півзахисник Віталій Фарасєєнко залишив Буковину, повідомляється на офіційному сайті команди. Клуб за взаємною згодою сторін припинив угоду з 21-річним футболістом.

Віталій Фарасєєнко приєднався до Буковини у серпні 2022 року. Загалом за два з половиною сезони у складі чернівчан вінгер провів 43 матчі, в яких відзначився чотирма забитими голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, Буковина зіграє у чвертьфіналі Кубка Україною. Суперником команди буде Вікторія із Сум.