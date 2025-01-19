Україна: Перша ліга

Не знайшли порозуміння з ван Леувеном.

Харківський Металіст 1925 на своїх офіційних ресурсах оголосив про відхід двох виконавців основного складу.

Ідеться про атакувального півзахисника Дениса Гармаша та центрального захисника Вадима Червака.

34-річний Гармаш долучився до "жовто-синіх" у якості вільного агента ще взимку 2024 року, однак не зміг допомогти команді зберегти місце в "елітному" дивізіоні.

25-річний Червак тим часом виступав за Металіст 1925 на пів року довше за тепер уже колишнього одноклубника.

Доля обох виконавців у поточному сезоні під орудою Патріка ван Леувена є схожою — обидва майже не брали участі в матчах команди, тоді як Гармаш навіть до заявки в більшості зустрічей не потрапляв.

Денис у підсумку провів лише 191 хвилину в чотирьох матчах, а Вадим Червак — 198 хвилин у трьох зустрічах.