Україна: Перша ліга

Молодий українець продовжить кар'єру в Італії.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Геннадія Синчука.

Керівництво харків'ян подякувало за гру 18-річному українцю та побажало йому удачі у майбутній кар'єрі.

За інформацією журналіста Ігора Циганика, Синчук вже підписав контракт із Болоньєю, який розрахований на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон. Болонья отримала 80% прав на гравця.

Також зазначається, що Металіст отримав за свого вихованця близько п'яти мільйонів євро. Ця сума може збільшитись ще на три мільйони євро за рахунок бонусів.

Не виключено, що до кінця нинішнього сезону в Європі Синчук виступатиме у МЛС за Монреаль на правах оренди. Такий варіант став можливим через одного й того ж власника двох команд.

Нинішнього сезону Синчук провів сім матчів, у яких забив один гол.