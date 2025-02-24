Україна: Перша ліга

Айдентика одного з клубів української Першої ліги зазнала змін.

Запорізький Металург на своїх сторінках у соціальних мережах оголосив про оновлення логотипу.

У клубі заявили, що отримали десятки унікальних варіантів від талановитих дизайнерів і вболівальників, подякувавши всім, хто брав участь у конкурсі.

"Логотип СК Металург Запоріжжя поєднує природні та індустріальні символи, що відображають історію та дух нашого міста. Центральним елементом логотипу є стилізоване зображення лисиці, яка уособлює швидкість, хитрість і стратегічне мислення — якості, необхідні у спорті.

Контури образу формує літера "М", що символізує назву клубу , пов'язану зі славетною металургійною історією міста. Таким чином, емблема поєднує природний символ — хортицького лиса, який мешкає на легендарному острові Хортиця та індустріальну спадщину Запоріжжя.

Кольорова гама клубу також має глибокий зміст:

— чорний символізує метал у твердому стані, що втілює силу, надійність і стійкість.

— жовтий уособлює розпечений метал, який асоціюється з енергією, динамікою та прагненням до змін.

— червоний відображає розплавлений метал, що символізує пристрасть, рішучість і незламну волю до боротьби.

На логотипі окремо розміщені цифри "1935", що вшановують рік зародження спортивної історії міста. Саме тоді відбувся перший матч футбольної команди місцевого заводу, який став відправною точкою популяризації спорту в Запоріжжі та започаткував традицію розвитку різних видів спортивної діяльності", — йдеться в заяві Металурга.

Запорізький клуб завершив першу частину сезону-2024/25 у групі Б Першої ліги на сьомій з дев'яти сходинок турнірної таблиці, за підсумками 16-ти матчів набравши 17 очок.