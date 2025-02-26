Україна: Перша ліга

Харків'яни посилилися нігерійським нападником.

Центральний нападник Крістіан Мба перебрався з Партизані (Албанія) до Металіста 1925, передає офіційний сайт клубу Першої ліги.

За даними transfermarkt, сума трансферу склала 200 тисяч євро. Із 25-річним нігерійцем підписали контракт, розрахований на три з половиною роки.

Мба представлятиме Металіст 1925 у футболці з 80-м номером.

За Партизані гравець виступав із січня 2023 року. На його рахунку 16 голів і вісім асистів у 76-ти матчах усіх турнірів.

Харківський клуб завершив першу частину сезону-2024/25 у групі Б Першої ліги на другій з дев'яти сходинок турнірної таблиці, за підсумками 16-ти матчів набравши 29 очок.