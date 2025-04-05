Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 5 квітня, відбулися матчі другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.

У першому матчі чемпіонської групи Епіцентр на своєму полі здобув результативну перемогу над ЮКСОЮ з рахунком 4:3.

У складі господарів поля голами відзначилися Іван Бендера, Євген Запорожець, Станіслав Кристін та Микола Миронюк. У гостей забивали Роман Дебелко та Микита Ситников, який оформив дубль.

Також зазначимо, що через травми в цьому матчі ЮКСА втратила відразу трьох гравців оборонного плану — Євгена Селіна, Павла Лук'янчука та Олександра Мельника, причому останній після зіткнення з опонентом знепритомнів, після чого медики привели його до тями та забрали до лікарні.

Після проведення обстеження у футболіста виявили переломо-вивих нижньої челюсті в двох місцях та струс мозку.

Епіцентр — ЮКСА 4:3

Голи: Бендера, 50, Запорожець, 65, Кристін, 81, Миронюк, 86 — Дебелко, 9, Ситников, 87, 90+10.

У другій зустрічі чемпіонської групи Полтава в гостях обіграла Агробізнес з рахунком 2:1. Перемогу полтавцям принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Щербака та Євгена Місюри. У господарів поля єдиний м'яч забив Дмитро Касімов.

Агробізнес — СК Полтава 1:2

Голи: Касімов, 7 — Щербак, 40, Місюра, 57.

У групі на вибування Минай на своєму полі поділив очки із запорізьким Металургом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Антона Демченка у складі закарпатців, запоріжці відповіли точним ударом Віталія Варяника.

Минай — МФК Металург 1:1

Голи: Демченко, 16 — Варяник, 21.