Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
ФК Епіцентр
05 квітня 2025, 16:00
Сьогодні, 5 квітня, відбулися матчі другого етапу Першої ліги України у сезоні-2024/25.
У першому матчі чемпіонської групи Епіцентр на своєму полі здобув результативну перемогу над ЮКСОЮ з рахунком 4:3.
У складі господарів поля голами відзначилися Іван Бендера, Євген Запорожець, Станіслав Кристін та Микола Миронюк. У гостей забивали Роман Дебелко та Микита Ситников, який оформив дубль.
Також зазначимо, що через травми в цьому матчі ЮКСА втратила відразу трьох гравців оборонного плану — Євгена Селіна, Павла Лук'янчука та Олександра Мельника, причому останній після зіткнення з опонентом знепритомнів, після чого медики привели його до тями та забрали до лікарні.
Після проведення обстеження у футболіста виявили переломо-вивих нижньої челюсті в двох місцях та струс мозку.
Епіцентр — ЮКСА 4:3
Голи: Бендера, 50, Запорожець, 65, Кристін, 81, Миронюк, 86 — Дебелко, 9, Ситников, 87, 90+10.
У другій зустрічі чемпіонської групи Полтава в гостях обіграла Агробізнес з рахунком 2:1. Перемогу полтавцям принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Щербака та Євгена Місюри. У господарів поля єдиний м'яч забив Дмитро Касімов.
Агробізнес — СК Полтава 1:2
Голи: Касімов, 7 — Щербак, 40, Місюра, 57.
У групі на вибування Минай на своєму полі поділив очки із запорізьким Металургом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Антона Демченка у складі закарпатців, запоріжці відповіли точним ударом Віталія Варяника.
Минай — МФК Металург 1:1
Голи: Демченко, 16 — Варяник, 21.