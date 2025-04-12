Завершилися два поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.
Металург — Нива (Тернопіль), t.me/MFCMetalurg
12 квітня 2025, 15:59
У рамках другого-третього турів української Першої ліги-2024/25 у суботу, 12 квітня, відбулися два матчі.
Протистояння між Кудрівкою й Металістом у чемпіонській групі завершилося внічию.
Кудрівка — Металіст 1:1
Голи: Думанюк, 15 — Ісаєнко, 44
Вилучення: Федорів (Металіст), 90+4 (друге попередження)
Тернопільська Нива попри вилучення уникнула поразки від Металурга в групі вибування.
Металург — Нива (Тернопіль) 1:1
Голи: Іродовський, 58 — Посєвкін, 77
Вилучення: Давидов (Нива), 45