У рамках другого-третього турів української Першої ліги-2024/25 у суботу, 12 квітня, відбулися два матчі.

Протистояння між Кудрівкою й Металістом у чемпіонській групі завершилося внічию.

Кудрівка — Металіст 1:1
Голи: Думанюк, 15 — Ісаєнко, 44

Вилучення: Федорів (Металіст), 90+4 (друге попередження)

Тернопільська Нива попри вилучення уникнула поразки від Металурга в групі вибування.

Металург — Нива (Тернопіль) 1:1
Голи: Іродовський, 58 — Посєвкін, 77

Вилучення: Давидов (Нива), 45