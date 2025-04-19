Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 19 квітня, пройшла низка матчів у рамках другого етапу Першої ліги України.

Чемпіонська група

У першому матчі Епіцентр обіграв Металіст 1925 з рахунком 2:1. Харків'яни відкрили рахунок у матчі на 22 хвилині зусиллями Владлена Юрченка, але за 11 хвилин Іван Бендера зрівняв цифри на табло. За три хвилини до пропущеного голу В'ячеслав Чурко не реалізував пенальті. Перемогу Епіцентру приніс забитий м'яч Андрія Беженара на 52 хвилині.

Епіцентр — Металіст 1925 2:1

Голи: Бендера, 33, Беженар, 54 — Юрченко, 22.

У другій грі Буковина на своєму полі поділила очки з Полтавою – 1:1. На гол господарів поля у виконанні Івана Тищенка, гості відповіли влучним ударом Дениса Галенкова. При цьому на 22 хвилині Дмитро Щербак не реалізував пенальті у складі полтавців.

Буковина — Полтава 1:1

Голи: Тищенко, 11 — Галенков, 52.

Група на вибування

У першій зустрічі Поділля та Кремінь поділили очки, закінчивши матч із рахунком 1:1. У складі господарів поля голом відзначився Андрій Кухарук, а у гостей результативний удар на рахунку Андрія Колоскова. При цьому з 85 хвилини Кремінь грав у меншості після вилучення Владислава Мілька.

Поділля — Кремінь 1:1

Голи: Кухарук, 22 — Колосков, 37.

У другій грі Фенікс-Маріуполь у гостях обіграв тернопільську.Ниву з рахунком 3:2. У складі переможців голами відзначилися Сергій Петько, Владислав Сидоренко та Руслан Буряк – усі м'ячі Маріуполь забив у першому таймі. У Ниви забивали Валентин Напуда та Вадим Сидун.

Нива Тернопіль — Фенікс-Маріуполь 2:3

Голи: Напуда, 22, Сидун, 66 — Петько, 36, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2.

Насамкінець Вікторія в гостях здобула мінімальну перемогу над Минаєм з рахунком 1:0. Єдиний гол було забито на 44 хвилині, а його автором став Максим Бойко.

Минай — Вікторія 0:1

Гол: Бойко, 44.