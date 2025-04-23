Україна: Перша ліга

Президент Креміня Сергій Ковнір вважає, що його команда постраждала від суддівських рішень та вимагає кардинальних змін.

В суботу Кремінь на виїзді протистояв Поділлю в рамках поєдинку Группи вибування Першої ліги. Гра завершилась внічию 1:1.

Президент Креміня Сергій Ковнір обурений суддівством та виступив з великою офіційною заявою:

"Футбол — це боротьба характерів, а не закулісних домовленостей.

Я, як президент футбольного клубу Кремінь, вважаю своїм обов’язком офіційно висловити позицію нашого клубу щодо подій, що відбулися у матчі проти команди Поділля, а також порушити глибшу проблему — кризу суддівства у Першій лізі, яка, на жаль, давно вийшла за межі випадкових помилок.

Наш клуб вибудовує свою філософію навколо чесного футболу та розвитку молодих гравців. Ми не практикуємо "домовленості" з суддями, не беремо участі в кулуарних схемах і не вважаємо, що перемога, здобута нечесно, має цінність. Наші футболісти повинні рости в атмосфері чесної конкуренції, а не безсилля перед системою.

У матчі з Поділлям суддівство викликало щире обурення не лише у наших опонентів, а й у нас самих.

• Один гол у наші ворота — чистий, без офсайду — не був зарахований.

• Інший гол, забитий рукою нашим гравцем, навпаки — був зарахований.

Такі рішення спотворюють саму суть гри. І ми офіційно заявляємо: футбольний клуб Кремінь не має до цього жодного стосунку. Ми не замовляємо суддів, не платимо за рішення, і не будемо цього робити.

Більше того — подібне ми бачимо системно. У попередніх іграх судді тричі не призначили пенальті у ворота наших суперників — у ситуаціях, які не викликали жодного сумніву. Жоден арбітр не був покараний. Жодної реакції. Жодної відповідальності.

Це не окремі випадки. Це системна проблема. І ця система особливо жорстока до клубів, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Там, де кожне очко — питання виживання, саме там відбуваються найбрудніші ігри.

Ми повністю розуміємо емоції тренера «Поділля» й підтримуємо заклики до прозорого розслідування. Ми на стороні чесного футболу — не тільки тоді, коли це вигідно нам, а завжди.

Але в цій ситуації ми також піднімаємо головне питання:

Які механізми існують, щоб клуб міг захиститися від суддівського свавілля? Хто несе відповідальність за системні помилки? Чи є хоч один приклад того, щоб арбітра було відсторонено за грубе порушення у Першій лізі?

Ми вимагаємо:

1. Провести неупереджену перевірку дій арбітрів матчу Поділля — Кремінь.

2. Запровадити обов’язкове проходження поліграфа для суддів у резонансних іграх.

3. Встановити прозору систему покарань та рейтингів для арбітрів.

4. Сформувати робочу групу з представників клубів, ліги та незалежних експертів для перегляду суддівських стандартів.

Футбол не може існувати без довіри. І ми будемо боротися за те, щоб повернути її — і на полі, і на трибунах".

Кремінь після цього матчу залишився на останньому місці та ризикує понизитися в класі.