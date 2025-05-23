Завершилися чотири поєдинки чергового туру в другому дивізіоні України.
Нива Тернопіль, fcnyva.com
23 травня 2025, 17:29
У рамках дев'ятого туру групи вибування української Першої ліги-2024/25 відбулися чотири матчі.
Вікторія двічі обмінялася голами з Минаєм, не виявивши сильнішого.
Вікторія — Минай 2:2
Голи: Паламар, 39, 45+1 (обидва — пен.) — Воробчак, 43, Демченко, 67
Тернопільська Нива завдяки єдиному голу з пенальті впоралася з Феніксом-Маріуполь.
Фенікс-Маріуполь — Нива Тернопіль 0:1
Гол: Михайлів, 45 (пен.)
Діназ і Прикарпаття повторили долю матчу в Черкасах, зігравши внічию.
Діназ — Прикарпаття 2:2
Голи: Рудницький, 45, Латута, 67 — Барчук, 28, Кіріченко, 47 (авт.)
Два гола в першому таймі призвели до поразки Креміня від Поділля.
Кремінь — Поділля 0:2
Голи: Шаврін, 24, Савін, 27
Турнірна таблиця групи вибування Першої ліги:
Календар наступного, останнього туру:
Нагадаємо, що матч восьмого туру Минай — Кремінь не відбувся 17 травня через "важке фінансове становище" гостей.