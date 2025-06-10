Україна: Перша ліга

Київський клуб розпочне свій новий шлях у Першій лізі під керівництвом молодого фахівця.

Футбольний клуб Лівий Берег офіційно оголосив про завершення співпраці з головним тренером Віталієм Перваком.

54-річний фахівець очолював команду з початку 2023 року, ставши другим наставником в історії клубу.

Під керівництвом Первака Лівий Берег виграв Зимовий кубок ПФЛ, а згодом тріумфально повернувся у професіональний футбол після річної перерви, викликаної війною. У сезоні 2023/24 команда здобула бронзові медалі Першої ліги, а згодом і історичну путівку до української Прем’єр-ліги, перемігши у Турнірі чотирьох.

Однак, у дебютному сезоні в еліті Лівий Берег не зміг втриматися — команда поступилася Металісту 1925 у стикових матчах. Клуб висловив вдячність Віталію Миколайовичу та його штабу за вклад і яскраві моменти. Водночас Лівий Берег не виключає подальшої співпраці з тренером у новій ролі.

Новим головним тренером команди призначено колишнього захисника алчевської Сталі, луганської Зорі та інших українських клубів Андрія Гаврюшова.

47-річний наставник працював із юнацькою командою клубу в другій частині сезону 2024/25, а раніше мав досвід роботи в структурах Олександрії, Дніпра та Руху.