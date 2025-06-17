Україна: Перша ліга

До вашої уваги список усіх учасників другого за силою дивізіону України.

У Будинку футболу відбулась чергова Конференція ПФЛ, на якій офіційно затвердили склад учасників Першої ліги України сезону-2025/26.

Новий чемпіонат проходитиме у традиційному форматі – за коловою системою "осінь-весна". Кожна команда зіграє з суперниками по два матчі: вдома та на виїзді.

До участі в турнірі допущено 16 клубів. Так, у новому сезоні виступатимуть наступні клуби: Лівий Берег, Агробізнес, Буковина, Вікторія, Ворскла, Інгулець, Фенікс-Маріуполь, Металіст, Минай, Нива, Поділля, Прикарпаття, Пробій, Чернігів, Чорноморець та ЮКСА.

Старт нового чемпіонату заплановано на 2 серпня, який визначено як базовий день першого туру.