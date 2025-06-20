Україна: Перша ліга

Спеціаліст підписав дворічний контракт із чернівецьким клубом.

Чернівецька Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Сергія Шищенка головним тренером клубу.

Контракт із 49-річним українцем розраховано до кінця червня 2027-го. Спеціаліст уже працював із "жовто-чорними" в першій половині сезону-2016/17 (20 матчів).

Раніше Шищенко очолював Оболонь, Полісся (х2), Звягель, Миколаїв і "молодіжку" Шахтаря.

Буковина фінішувала сьомою в Першій лізі-2024/25, тож наступну кампанію вона так само проведе в другому за статусом дивізіоні України.