Спеціаліст підписав дворічний контракт із чернівецьким клубом.
Сергій Шищенко (ліворуч), bukfc.com
20 червня 2025, 15:29
Чернівецька Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Сергія Шищенка головним тренером клубу.
Контракт із 49-річним українцем розраховано до кінця червня 2027-го. Спеціаліст уже працював із "жовто-чорними" в першій половині сезону-2016/17 (20 матчів).
Раніше Шищенко очолював Оболонь, Полісся (х2), Звягель, Миколаїв і "молодіжку" Шахтаря.
Буковина фінішувала сьомою в Першій лізі-2024/25, тож наступну кампанію вона так само проведе в другому за статусом дивізіоні України.