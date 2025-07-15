Україна: Перша ліга

Артем Сітало та Данило Фальковський продовжать кар'єру у Першій лізі.

Поділля у своїх соціальних мережах оголосило про підписання контрактів з півзахисником Данилом Фальковським та нападником Артемом Сітало.

Деталі угод із 26-річним хавбеком та 35-річним форвардом не розголошуються.

Останнім клубом Фальковського був запорізький Металург, де минулого сезону він провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. Також він виступав за Кремінь, Миколаїв, Кудрівку-Ниву та молодіжний склад Олександрії.

Сітало минулого сезону виступав у складі Інгульця в УПЛ — на його рахунку шість матчів без результативних дій. До цього він захищав кольори Олександрії, Гірника, Кристала та Зірки.

За підсумками минулого сезону Поділля фінішувало на 15 місці у Першій лізі, після чого зберегло прописку у дивізіоні у стикових матчах проти дубля Колоса (2:0 та 1:0).