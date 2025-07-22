Україна: Перша ліга

У клубі заявили, що зроблять усе від себе залежне, щоб повернутися конкурентоспроможними.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив, що не братиме участі в Першій лізі сезону-2025/26.

Клуб "бере паузу" через фінансові труднощі. У першому турі (базова дата — 2 серпня) другого за статусом дивізіону України на закарпатців чекав домашній матч проти Металіста.

"Минуло 10 років з дня заснування Минаю. Повірте, це довгий і важкий шлях. За цей період ми встигли перетворити аматорську команду на учасника УПЛ. Поєднували в одному колективі невпізнаваних місцевих вихованців та справжніх зірок українського футболу. Запрошували в крихітне селище великих тренерів. Були андердогами, а творили справжні сенсації. Відкрили для українського футболу гравців, які не просто мають попит, а потрапляють у топ бомбардирів чемпіонату. Це були 10 насичених років. Але зараз ми змушені сказати: До побачення.

У сезоні-2025/26 Минай не братиме участі. Клуб бере паузу через фінансові труднощі. Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко.

Ми дякуємо гравцям та тренерам, які вписали свої імена в історію клубу та закарпатського футболу. Тиснемо руки кожному працівнику менеджменту. Дякуємо усім за вир емоцій, яскраві перемоги та незабутній, переможний зимовий збір у Туреччині. Вдячні партнерам, які рухались з нами та підтримували.

Минай дякує своїм вболівальникам! Найкращим в Україні. Дякуємо за заповнені трибуни, підтримку до фінального свистка, яскраві перформанси та відчуття вашої присутності навіть у часи, коли відвідування матчів було заборонено. Пишаємося фанатами Минаю, які боронять Україну на фронті. Ви гордість усієї країни.

Ми змушено перериваємо нашу історію. Не прогнозуємо майбутнє, але зробимо все від себе залежне, щоб повернутись конкурентоздатними", — йдеться на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, нещодавно про підписання трьох колишніх гравців Минаю оголосив інший учасник Першої ліги.