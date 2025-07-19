Україна: Перша ліга

Клуб підходить до трансферів не тільки серйозно, а й креативно.

Лівий Берег офіційно оголосив про підписання чотирьох нових гравців, які вже розпочали підготовку до нового сезону разом з основною командою. Троє з них — Богдан Чуєв, Назарій Воробчак та Єгор Гунічев — виступали за Минай у минулому сезоні, а ще одним новачком став технічний півзахисник Сімон Галоян.

Пресслужба клубу креативно представила усіх нових гравців, зробивши знайомство з ними яскравим і змістовним. Окрім того, у клубі наголосили, що це не останні підписання у літнє трансферне вікно.

Богдан Чуєв — 24-річний захисник, вихованець академії київського Динамо. У сезоні 2023/24 провів 23 матчі за Минай. Відомий хорошою грою головою та впевненістю в захисних діях. У Лівому Березі гратиме під 4-м номером.

Назарій Воробчак — півзахисник із Бурштина, що має у своєму активі 108 професійних матчів. Минулого сезону забив 2 голи у 23 іграх за Минай. Додасть команді креативу в центрі поля. Його номер у новому клубі — 17.

Єгор Гунічев — універсальний атакувальний футболіст, здатний грати як на флангах, так і в центрі. У 25 матчах минулого сезону за Минай забив 2 голи та зробив 3 асисти. Виступатиме під 9-м номером.

Сімон Галоян — ще одне літнє підсилення. 22-річний півзахисник, який грав за “Кремінь” та “Олександрію”, має досвід у Прем’єр-лізі. Минулого сезону провів 16 матчів за “Олександрію-2” і одну гру за основну команду. У “Лівому Березі” Сімон виступатиме під 11-м номером.