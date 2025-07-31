Україна: Перша ліга

Колишніми гравцями львівської команди посилилися Чернігів та тернопільська Нива.

Два колишні гравці львівського Руху продовжать свою кар'єру у клубах Першої ліги України.

Вінгер Андрій Столярчук підписав контракт із Черніговом. За даними ЗМІ, контракт підписано до літа 2026 року.

Раніше Столярчук отримав статус вільного агента після того, як залишив Рух. Минулого сезону він провів десять матчів за Поділля у Першій лізі, в яких віддав один асист.

У той же час, півзахисник Юрій Тлумак став гравцем тернопільської Ниви. Контракт із 23-річним українцем також розрахований на один рік.

Минулого сезону син відомого українського воротаря Андрія Тлумака провів вісім матчів за Рух, у яких відіграв на полі 129 хвилин.

У першому турі Першої ліги Нива зіграє проти Чорноморця, а Чернігів зустрінеться із Пробієм. Матчі пройдуть 2 та 3 серпня відповідно.